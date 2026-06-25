Kapal Gamsunoro Berhasil Melintasi Selat Hormuz dengan Aman Berkat Sinergi Kemlu & PIS
jpnn.com, JAKARTA - Kerja sama intensif antara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Kedutaan Besar RI di Tehran, Iran, dan PT Pertamina International Shipping (PIS) membuahkan hasil positif di tengah ketegangan geopolitik Timur Tengah.
Kapal Gamsunoro milik PIS yang sempat tertahan sejak awal Maret 2026 akibat konflik Amerika Serikat dan Iran, berhasil melintasi titik kritis Selat Hormuz dengan aman pada Rabu, 24 Juni 2026, pukul 20.00 WIB, berkat kolaborasi strategi kedaruratan korporasi dan diplomasi perlindungan.
Menempuh perjalanan selama 16 jam, kapal Gamsunoro mulai beranjak dari Teluk Arab, Rabu mulai pukul 01.06 waktu Dubai atau sekitar pukul 04.06 WIB.
Kapal melaju dengan kecepatan 7,5 knot dan tiba di mulut Selat Hormuz sekitar pukul 13.00 waktu setempat atau pukul 16.00 WIB.
Empat jam kemudian, kapal dinyatakan berhasil melintasi selat dan mencapai titik aman.
Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron menegaskan kemajuan ini merupakan hasil koordinasi yang solid bersama otoritas negara dan pemangku kepentingan.
"Sejak awal situasi ini berkembang, Pertamina menempatkan aspek keselamatan kru dan keamanan aset sebagai prioritas tertinggi," kata Baron dalam keterangannya, Kamis (25/6).
Oleh karena itu, lanjut Baron, Pertamina terus mengedepankan koordinasi yang sangat erat dan intensif dengan Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar RI di kawasan terkait, serta seluruh stakeholder strategis lainnya.
Sinergi Kemlu dan PIS berhasil mengawal Kapal Gamsunoro melintasi selat Hormuz dengan aman setelah sempat tertahan akibat konflik Amerika Serikat dan Iran
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