Kapal Induk Giuseppe Garibaldi Sandar di Tanjung Priok, Bea Masuk Dibebaskan

jpnn.com, JAKARTA UTARA - Jakarta- Kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tiba di Dermaga 107 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (18/9).

Kapal yang dihibahkan oleh Pemerintah Italia ke Indonesia itu memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk karena diperuntukkan bagi kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Priok Adhang Noegroho Adhi menyampaikan fasilitas pembebasan bea masuk diberikan untuk mendukung kepentingan pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga: Bea Cukai Morowali Tindak 13 Ribu Lebih Batang Rokok Ilegal Lewat Operasi Gabungan

"Dalam pelaksanaannya, setiap permohonan tetap melalui proses pengajuan dan penelitian untuk memastikan persyaratan fasilitas telah dipenuhi,” ujar Adhang.



Fasilitas pembebasan bea masuk diberikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2026 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara.

Dalam ketentuan tersebut, pembebasan bea masuk dapat diberikan atas impor barang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.

PMK 45 Tahun 2026 juga menetapkan impor tersebut dapat berupa pembelian yang dibiayai APBN maupun hibah.

Dalam prosesnya, Kementerian Pertahanan mengajukan permohonan fasilitas pembebasan bea masuk dengan melengkapi dokumen persyaratan melalui sistem CEISA 4.0.

Untuk barang yang berasal dari hibah, salah satu dokumen yang dipersyaratkan adalah dokumen perjanjian hibah yang memuat antara lain identitas penerima hibah, uraian, jumlah, jenis, dan perkiraan harga barang.