Kapal Kontainer dari Prancis Ditembak Peringatan di Selat Hormuz

Kapal Kontainer dari Prancis Ditembak Peringatan di Selat Hormuz

Ilustrasi - Selat Hormuz, Iran. (ANTARA/Anadolu/py.)

jpnn.com, JAKARTA - Sebuah kapal kontainer yang dioperasikan perusahaan pelayaran Prancis, CMA CGM, menjadi sasaran tembakan peringatan saat melintasi Selat Hormuz pada Sabtu.

Perusahaan tersebut pada Minggu mengatakan bahwa kapal itu mengalami serangan yang menyebabkan kerusakan, namun para awak dinyatakan selamat dan tidak mengalami cedera.

Kantor berita Agence France-Presse (AFP) melaporkan bahwa kapal tersebut mengalami kerusakan di utara Kumzar, Oman, meskipun tingkat dampaknya tidak dirinci, mengutip Organisasi Maritim Internasional. AFP juga melaporkan tidak ada pencemaran akibat kapal yang mengalami kerusakan.

Menurut pernyataan perusahaan, kapal tersebut tetap beroperasi, dengan kerusakan terbatas pada beberapa kontainer.

Beberapa kapal, termasuk Everglade, dilaporkan ditembaki oleh pasukan Iran setelah Teheran membatalkan pembukaan kembali Selat Hormuz.

Menurut pejabat Iran, jalur air tersebut ditutup kembali sebagai tindakan balasan terhadap blokade AS yang sedang berlangsung terhadap pelabuhan-pelabuhan negara tersebut. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

