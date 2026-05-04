Kapal Mati Mesin di Pulau Tidung, 8 Penumpang Dievakuasi
Sudin Gulkarmat mengevakuasi penumpang kapal KM Iwan yang mengalami mati mesin di perairan Pulau Tidung Kecil di Kabupaten Kepulauan Seribu pada Senin (4/5/2025). ANTARA/HO-Pemkab Kepulauan Seribu

jpnn.com - JAKARTA - Kapal nelayan KM Iwan terombang-ambing akibat mati mesin di perairan Pulau Tidung Kecil, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, Senin (4/5).  Sebanyak delapan penumpang KM Iwan dievakuasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.

Kepala Sektor 8 Sudin Gulkarmat Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu Sumarno menjelaskan kapal tersebut berangkat dari Pulau Pari menuju Pulau Tidung dengan membawa delapan penumpang yang terdiri dari tiga dewasa, empat anak-anak, dan satu balita.

“Sebanyak delapan penumpang kapal nelayan KM Iwan berhasil diselamatkan petugas setelah kapal mengalami mati mesin di perairan selatan Pulau Tidung Kecil, Kepulauan Seribu Selatan,” kata Kepala Sektor 8 Sudin Gulkarmat Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu Sumarno di Jakarta, Senin (4/5).

Dia menambahkan bahwa petugas Pos Pulau Tidung langsung bergerak menuju lokasi setelah menerima laporan adanya kapal nelayan yang mengalami mati mesin di perairan selatan Pulau Tidung Kecil.

“Setelah dilakukan evakuasi, seluruh penumpang berhasil diselamatkan dan dibawa ke Pos Pulau Tidung dalam kondisi selamat,” kata dia.

Sumarno mengatakan total ada enam personel Sudin Gulkarmat Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu dikerahkan menggunakan satu unit Satria Biru dari Pos Pulau Tidung. “Situasi berhasil ditangani dengan cepat, aman, dan terkendali,” katanya. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

