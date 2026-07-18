Kapal Nurul Salsa Tenggelam, 25 Penumpang Belum Ditemukan

jpnn.com, KENDARI - Operasi pencarian Kapal Motor (KM) Nurul Salsa yang tenggelam di perairan Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, masih terus dilakukan.

Basarnas Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), mengerahkan 28 personel menggunakan Kapal Negara (KN) SAR Pacitan untuk membantu operasi pencarian.

KN SAR Pacitan beserta puluhan personel tersebut diberangkatkan sebagai bagian dari Bawah Kendali Operasi (BKO) SAR guna membantu percepatan pencarian korban.

"KN SAR Pacitan telah bertolak dari Dermaga Basarnas Kawasan Timur Kendari menuju perairan Selayar sejak pukul 12.10 WITA guna mendukung operasi SAR kecelakaan KM Nurul Salsa yang tenggelam di perairan sebelah barat Pulau Polassi pada 15 Juli 2026 lalu," kata Kepala Basarnas Kendari Amiruddin A.S saat dihubungi, Sabtu.

Dia merincikan sebanyak 28 personel yang berada di atas kapal terdiri dari satu orang Kepala Seksi Operasi dan Siaga KPP Kendari, 21 orang kru KN SAR Pacitan, serta enam orang tenaga penyelamat (rescuer).

Amiruddin mengungkapkan jarak dari Dermaga Kendari menuju lokasi perkiraan terakhir hilangnya kapal di sekitar perairan Pulau Selayar berkisar 262 mil laut.

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Perjalanan laut ini diperkirakan memakan waktu tempuh sekitar 18 jam dengan memaksimalkan kecepatan hingga kecepatan 20 knot.

"Guna menunjang efektivitas operasi penyelamatan di lapangan, tim juga dibekali dengan berbagai alat utama dan perlengkapan keselamatan yang memadai," ujarnya.