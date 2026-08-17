Kapal Pekerja Migran Karam di Riau: Dua Korban Ditemukan Tewas, Satu Masih Hilang

jpnn.com, PEKANBARU - Tim SAR gabungan temukan dua korban tenggelam di Perairan Rupat Riau

Tim Pencarian dan Pertolongan (SAR) Gabungan menemukan dua korban kecelakaan kapal pekerja migran yang tenggelam di Perairan Pulau Rupat, Kota Dumai, Provinsi Riau dalam kondisi meninggal dunia dan satu korban lainnya masih dicari.

Kepala Kantor SAR Pekanbaru, Budi Cahyadi, mengatakan operasi pencarian tetap akan dilanjutkan dengan satu korban lainnya. Untuk operasi itu, unsur SAR gabungan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personel di lapangan.

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“Dari data sementara, sebanyak 22 orang tercatat dalam daftar korban, dengan 19 orang selamat, dua orang ditemukan meninggal dunia, dan satu orang masih dalam pencarian,” katanya dalam keterangan diterima di Pekanbaru, Senin.

Sebelumnya kecelakaan terjadi pada Jumat (14/8) saat kapal pekerja migran rute Rupat–Malaysia yang menggunakan "speedboat" dua mesin terbalik setelah diterjang hujan lebat, angin kencang dan badai di sekitar perairan Pulau Rupat. Sejumlah korban kemudian hanyut dan berupaya meminta pertolongan.

Beberapa kapal yang melintas di sekitar lokasi kemudian menemukan sejumlah korban dan membawa mereka ke Dumai. Kepolisian selanjutnya melakukan pendataan serta menggali informasi terkait kronologi kejadian dan identitas para penumpang.

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“Korban yang berhasil ditemukan kemudian mendapat pertolongan dari kapal yang melintas dan dibawa menuju Dumai,” imbuhnya.

Setelah dua hari pencarian, Tim SAR Gabungan memperluas area operasi menjadi 291 Nm² dengan track spacing 0,5 Nm. Akhirnya korban pertama ditemukan meninggal dunia, mengapung dengan Jarak 2,5 Nm dari lokasi kejadian.