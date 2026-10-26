Kapal Pemancing Terbalik Dihantam Ombak di Pulau Tempurung, 2 Orang Meninggal Dunia

jpnn.com - SERANG - Kapal pemancing dihantam ombak sampai terbalik di perairan sekitar Pulau Tempurung, Merak, Kota Cilegon, Banten. Sebanyak dua pemancing meninggal dunia dan satu lainnya selamat dalam peristiwa itu.

Kasubsi Operasi dan Siaga Basarnas Banten Rizky Dwianto membenarkan informasi peristiwa kecelakaan laut (Man Overboard/MOB) yang menimpa tiga warga asal Kota Serang dan Cilegon itu.

"Kapal terhantam ombak lalu terbalik saat para korban sedang memancing. Korban sempat berusaha mengapung selama kurang lebih satu jam setengah di laut," kata Rizky di Serang, Banten, Senin (26/10).

Peristiwa tersebut kali pertama diketahui pada pukul 15.20 WIB ketika salah satu penumpang Kapal Motor Penyeberangan (KMP) SMS Sagita melihat korban mengapung di perairan Pulau Tempurung.

"Pihak KMP SMS Sagita kemudian melakukan manuver mendekati lokasi kejadian untuk melakukan pertolongan dan evakuasi menggunakan pelampung penolong (ring buoy)," paparnya.

Satu korban selamat atas nama Ujang Sutisna (34), warga Kota Serang, berhasil dievakuasi oleh KMP SMS Sagita menuju Pelabuhan Merak dan langsung dirujuk ke Puskesmas Pulomerak untuk penanganan medis.

Sementara itu, dua korban meninggal dunia atas nama Afendi (36) asal Kota Serang dan Sugiarto (38) asal Temu Putih Cilegon dievakuasi oleh kapal nelayan setempat menuju Pelabuhan Merak, dan selanjutnya dibawa ke RSUD Cilegon.

Tim SAR Gabungan mengimbau para pengguna jasa transportasi laut dan nelayan di wilayah perairan Banten untuk selalu mewaspadai potensi cuaca buruk dan melengkapi diri dengan alat keselamatan berkendara laut. (antara/jpnn)