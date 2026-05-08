Kapal Pengangkut Logistik Tujuan Dekai Ditembaki KKB
jpnn.com, JAYAPURA - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menembaki kapal pengangkut logistik di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan tujuan Dekai.
Pangdam XVIV/Mandala Trikora Mayjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia mengatakan penembakan terjadi Senin (4/5) hingga menyebabkan satu kapal yang berada di belakang, kembali dan kini berada di Suator.
"Memang benar ada laporan kapal pengangkut logistik (beras) tujuan Dekai ditembak KKB saat melintasi sungai," kata Frits, Kamis.
Dia menyesalkan penembakan yang dilakukan KKB Kodap XVI Yahukimo karena kapal tersebut membawa logistik untuk masyarakat di Dekai.
Dari laporan yang diterima dua dari tiga kapal yang melintas itu merupakan kapal pengangkut logistik berupa beras dari Merauke.
"Salah satu dari dua kapal pengangkut logistik itu yakni yang berada di bagian belakang ditembaki sehingga balik kanan dan berlabuh di Soator," kata Mayjen TNI Pelamonia.
Dia mengakui pos TNI hanya ada di Soator yang masuk wilayah Kabupaten Asmat dan jaraknya sekitar 101 kilometer dari tempat kejadian perkara (TKP).
"Sedangkan dua kapal lainnya tetap melanjutkan perjalanan ke Dekai,"kata Pangdam XXIV seraya mengaku ke depan akan mendirikan pos TNI di sekitar Kali Braza.
