Kapal Pertamina Masih Tertahan di Selat Hormuz, Negosiasi Berjalan Alot

jpnn.com, JAKARTA - Dua kapal Pertamina disebut masih tertahan di Selat Hormuz dampak konflik Amerika Serikat-Israel dan Iran.

Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan hingga saat ini pemerintah bersama dengan tim Pertamina masih terus bernegosiasi, guna memastikan kedua kapal berisi minyak mentah (crude) tersebut bisa kembali ke Indonesia.

Menurut dia, negosiasi masih berlangsung alot, karena masalah internal di Iran yang belum surut.

“Mengenai negosiasi kapal Pertamina di Selat Hormuz. Tentu saja Kementerian Luar Negeri dalam hal ini Kedutaan Besar kita di Teheran juga terus melakukan pembicaraan,” ucap Sugiono di Gedung Bina Graha, Istana Negara, pada Rabu (22/4).

“Kemudian bersama juga dengan tim dari Pertamina terkait dengan izin lewat dari kapal-kapal kita yang ada di Selat Hormuz,” lanjutnya.

Sugiono mengungkapkan bahwa dinamika internal di Iran menjadi salah satu kendala utama alotnya negosiasi tersebut.

Kebijakan pemerintah setempat tidak berjalan mulus dengan implementasi di lapangan, sehingga mempersulit proses perizinan melintasi Selat Hormuz.

“Kadang-kadang apa yang menjadi policy dari atas itu tidak serta merta bisa diimplementasikan di lapangan. Itu yang sedang dicari penyelesaiannya seperti apa,” jelasnya.