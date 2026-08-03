Kapal Pertamina Patra Niaga MT Transko Arafura Selamatkan 17 Korban KMP Mutiara Sentosa 2

jpnn.com, JAKARTA - Respons cepat kru MT Transko Arafura, kapal pengangkut produk (Oil Products Tanker) yang dikelola PT Pertamina Patra Niaga, turut membantu proses penyelamatan korban KMP Mutiara Sentosa 2 yang mengalami kebakaran di perairan sekitar 19 mil laut di utara Pulau Sapudi, Laut Jawa.

Di bawah komando Capt. Hans Kurniadi Sofyan, kru MT Transko Arafura segera bergerak menuju lokasi setelah menerima informasi mengenai kondisi darurat tersebut.

Berkoordinasi bersama Basarnas, otoritas terkait, dan kapal-kapal yang berada di sekitar lokasi, kru MT Transko Arafura berhasil mengevakuasi 17 orang dalam kondisi selamat dan sehat.

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Operasi penyelamatan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan enam kapal dan satu kapal tug boat.

Hingga saat ini, proses pencarian, evakuasi, dan pendataan korban masih terus dilakukan oleh otoritas yang berwenang.

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VP Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan aksi yang dilakukan kru MT Transko Arafura mencerminkan profesionalisme, kepedulian, dan kesiapsiagaan pekerja maritim Pertamina dalam menghadapi situasi darurat di laut.

“Keselamatan jiwa selalu menjadi prioritas utama. Kami bersyukur kru MT Transko Arafura dapat turut membantu proses penyelamatan para korban," kata Kitty dalam keterangannya, Senin (3/8).