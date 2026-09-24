Kapal Pesiar Bersandar di Biak, Bea Cukai Pastikan Pelayanan Lancar

jpnn.com, BIAK - Kehadiran kapal pesiar asing menjadi bagian dari aktivitas pariwisata yang berpotensi membuka akses lebih luas bagi wisatawan ke Biak.

Dalam memastikan kunjungan berjalan lancar, Bea Cukai Biak memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan terhadap kapal pesiar Silver Cloud berbendera Bahama yang bersandar di Pelabuhan Tip-Top Biak pada Rabu (16/9).

Sebelumnya, kapal pesiar tersebut berlayar dari Pelabuhan Tual, Maluku, dan menjadikan Biak sebagai salah satu titik persinggahan sebelum melanjutkan perjalanan keluar dari wilayah Indonesia.

Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis (PKCDT) Bea Cukai Biak Baskoro Atmojo menjelaskan Silver Cloud merupakan kapal wisata yang memperoleh fasilitas impor sementara selama berada di wilayah Indonesia.

“Silver Cloud merupakan kapal cruise, kapal wisata, kapal yang diberikan kemudahan berupa pemberian fasilitas impor sementara atas kapal tersebut ketika masuk ke Indonesia sampai nanti keluar lagi dari Indonesia,” ujarnya.

Pelayanan kepabeanan terhadap kapal pesiar dilakukan melalui pengajuan vessel declaration secara daring.

Bea Cukai kemudian melakukan penelitian dokumen sebelum dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik kapal.

“Untuk mendapatkan Vessel Declaration, pengusaha tersebut akan mengajukan melalui aplikasi online Vessel Declaration Bea dan Cukai, kemudian nanti Bea dan Cukai akan memeriksa dokumennya,” katanya.