Kapal Pesiar SH Minerva Tiba di Jayapura, Bea Cukai Optimalkan Pengawasan & Pelayanan

jpnn.com, JAYAPURA - Kedatangan kapal pesiar internasional SH Minerva di Pelabuhan Jayapura pada Rabu (15/4) menjadi bagian dari meningkatnya aktivitas wisata internasional di Papua.

Kapal berbendera Liberia tersebut tiba setelah berlayar dari Madang, Papua Nugini, dan melintasi sejumlah destinasi wisata di Papua serta Papua Barat.

Di balik kedatangan wisatawan mancanegara itu, terdapat proses pengawasan dan pelayanan kepabeanan yang disiapkan untuk memastikan perjalanan internasional berlangsung aman, tertib, dan sesuai ketentuan.

Sejak kapal sandar, Bea Cukai Jayapura melakukan pengawasan menyeluruh melalui boatzoeking atau pemeriksaan fisik kapal, disertai penelitian dokumen terhadap sarana pengangkut dan barang bawaan.

Pengawasan turut diperkuat dengan penggunaan mesin X-ray di Dermaga 1 Terminal Penumpang Jayapura.

Pemanfaatan teknologi ini membantu proses pemeriksaan barang berjalan lebih cepat, akurat, dan transparan, sehingga pelayanan kepada penumpang dapat tetap optimal tanpa mengurangi aspek pengawasan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh kondisi kapal dinyatakan sesuai dengan pemberitahuan pabean yang disampaikan.

Petugas juga tidak menemukan indikasi penyelundupan narkotika, senjata, maupun barang berbahaya lainnya di bidang kepabeanan dan cukai.