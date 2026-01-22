Kapal RS Apung Malahayati Layani Masyarakat Tapteng hingga 24 Januari

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Marinus Gea menyatakan bahwa kehadiran Kapal Rumah Sakit Apung Laksamana Malahayati di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah wujud komitmen partainya untuk menjangkau masyarakat yang sulit mengakses layanan kesehatan. Menurut Marinus, kapal ini merupakan jawaban atas keterbatasan akses kesehatan di daerah-daerah yang hanya bisa dijangkau lewat jalur laut.

“Kapal Malahayati ini dipersembahkan untuk rakyat oleh Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Kapal ini hadir untuk menjawab tantangan keterbatasan akses layanan kesehatan masyarakat,” ujar Marinus dalam keterangannya, Kamis (22/1).

Ia mengungkapkan terkesan dengan antusiasme warga Tapanuli Tengah yang memanfaatkan layanan sejak hari pertama kapal bersandar. “Kami melihat langsung bahwa pelayanan kesehatan ini sangat dibutuhkan, terutama oleh masyarakat yang belum mampu atau belum terjangkau oleh layanan kesehatan negara,” ungkapnya.

Marinus menambahkan bahwa Kapal Malahayati sebelumnya telah melayani masyarakat di berbagai daerah, termasuk Aceh yang terdampak bencana alam akhir 2025. Kapal ini dijadwalkan beroperasi di Tapanuli Tengah hingga 24 Januari sebelum melanjutkan pelayanan ke wilayah Jawa.

Selama di sana, kapal menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan, dokter, operasi ringan, dan sistem rujukan ke rumah sakit terdekat. Dengan peralatan medis yang memadai untuk layanan dasar dan operasi kecil, Kapal RS Apung Laksamana Malahayati diharapkan menjadi solusi nyata bagi masyarakat di wilayah sulit terjangkau. (tan/jpnn)



