Kapal Tanker Meledak Seusai Tabrak Ranjau di Selat Hormuz

jpnn.com - ISTANBUL - Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), Minggu (11/10), mengeklaim bahwa sebuah kapal tanker minyak menabrak ranjau saat berupaya melintasi Selat Hormuz. Hal itu memicu ledakan di ruang mesin kapal.

Angkatan Laut IRGC dalam sebuah pernyataan menyatakan bahwa kapal supertanker yang mampu mengangkut sekitar 2 juta barel minyak tersebut, berupaya melintasi jalur perairan strategis itu dengan sistem navigasi dalam keadaan mati.

Angkatan Laut IRGC menambahkan bahwa kapal tanker minyak itu tersebut merupakan kapal ketiga yang menabrak ranjau laut di sepanjang jalur terlarang di Selat Hormuz sejak Sabtu.

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Pernyataan tersebut tidak menyebutkan identitas, kewarganegaraan, maupun bendera negara yang dikibarkan kapal itu.

Angkatan Laut IRGC kembali memperingatkan kapal-kapal yang mematikan sistem navigasinya saat melintasi selat tersebut akan dikategorikan sebagai kapal musuh.

Pengumuman itu disampaikan menyusul Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) yang pada akhir Agustus menyampaikan jalur pelayaran internasional di Selat Hormuz telah dibuka kembali setelah pasukan AS menyingkirkan ranjau laut Iran.

Adapun Iran pada 12 Juli mengumumkan bahwa pihaknya kembali menutup selat tersebut menyusul dimulainya kembali serangan AS pada 8 Juli.

Iran pun mengancam akan menargetkan kapal-kapal yang menggunakan jalur selain yang telah ditetapkan oleh otoritas Iran atau berupaya melintasi perairan tersebut tanpa izin.