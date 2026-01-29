Kapal Tenggelam di Filipina, 29 Orang Tewas

jpnn.com - JAKARTA - Badan Keamanan Laut Filipina kembali menemukan 11 jasad menyusul insiden tenggelamnya feri penumpang dan kargo Trisha Kerstin 3 di Filipina, sehingga total korban tewas menjadi 29 orang, menurut laporan media negara tersebut, Kamis (29/1).

Laporan sebelumnya menyebutkan bahwa sebanyak 18 orang tewas dalam peristiwa tersebut.

Philippine News Agency melaporkan bahwa temuan tersebut terjadi kurang lebih pukul 01.50 waktu setempat (00:50 WIB), sekitar 2,75 mil laut dari komunitas pulau Baluk-Baluk,.

Tim penyelam yang terdiri dari 19 personel dikerahkan pada Kamis (29/1).

Kedutaan Besar Rusia di Filipina mengatakan kepada RIA Novosti bahwa tidak ada warga negara Rusia yang menjadi korban tewas dalam insiden tersebut.

Para diplomat saat ini tengah berkoordinasi dengan otoritas setempat, katanya.

Feri M/V Trisha Kerstin 3 tenggelam pada Senin (26/1) malam di lepas pantai Provinsi Basilan karena diduga mengalami masalah teknis.

Kapal tersebut diketahui membawa 332 penumpang dan 27 awak kapal. (antara/jpnn)