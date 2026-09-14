Kapal Virgo Tenggelam, 23 Warga Garut Jadi Korban
jpnn.com, GARUT - Sejumlah warga Jawa Barat menjadi korban Kapal Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa, pada Minggu (13/9/2026).
Beberapa di antaranya ada puluhan warga Kabupaten Garut yang dinyatakan selamat, hilang, dan meninggal dunia.
Berdasarkan data yang diterima JPNN.com, ada sebanyak 23 warga Kabupaten Garut, yang dilaporkan menjadi korban peristiwa tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8.
Mereka mayoritas merupakan warga Desa Situsaeur, Kecamatan Karangpawatan.
Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menyampaikan duka mendalam atas peristiwa yang merenggut warganya itu.
Dia pun meminta agar Dinas Sosial ikut mengevakuasi korban bersama dengan unsur lainnya.
"Kami sungguh prihatin, saya sudah memerintahkan Dinas Sosial untuk berangkat ke sana, ini (korban) bukan jumlah yang sedikit," kata Syakur, Senin (14/9).
Dia menegaskan, seluruh korban berasal dari desa yang sama yaitu Desa Situsaeur, Kecamatan Karangpawatan.
Kapal Virgo Transport 8 tenggelam di Laut Jawa. Sebanyak 23 warga Garut menjadi korban, dengan rincian 11 selamat, 11 hilang, dan 1 meninggal.
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