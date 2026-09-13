Kapal Virgo Transport 8 Bawa 243 Orang Hilang Kontak di Perairan Laut Jawa, Basarnas Bergerak

jpnn.com - BANJARMASIN - Kapal Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya, Jawa Timur, menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Minggu (13/9). Basarnas mengerahkan Tim SAR mencari Kapal Virgo Transport 8 yang diketahui membawa 243 orang dan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk tersebut.

Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Kelas A Banjarmasin menerima laporan mengenai hilang kontak pada pukul 04.10 WITA dari General Manager PT Virgo Yoel Rihi, setelah kapal diketahui berangkat dari Surabaya pada Sabtu (12/9) pukul 10.13 GMT.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin I Putu Sudayana selaku SAR Mission Coordinator mengatakan kapal tersebut dilaporkan hilang kontak sekitar pukul 02.00 WITA setelah sebelumnya menghadapi kondisi cuaca buruk dalam perjalanan.

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“Posisi terakhir kapal yang diterima berada sekitar 80 mil laut dari Dermaga SAR Basirih, Banjarmasin,” katanya dalam konferensi pers di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Minggu (13/9) pagi.

Dia menambahkan dalam menindaklanjuti laporan tersebut, Kantor SAR Banjarmasin pada pukul 04.30 WITA memberangkatkan enam personel menggunakan Rescue Car D-Max menuju Dermaga SAR Basirih. Para personel kemudian melanjutkan pencarian ke lokasi perkiraan posisi terakhir kapal menggunakan KN SAR Laksmana 241.

Pihaknya mengoptimalkan pengerahan personel dan sarana pencarian karena kapal tersebut membawa penumpang dan awak dalam jumlah besar yang keselamatannya menjadi prioritas operasi SAR.

“Kami telah menerima laporan terkait hilang kontaknya kapal Virgo Transport 8 dan segera mengerahkan personel serta KN SAR Laksmana 241 menuju lokasi perkiraan posisi terakhir,” ujarnya.

Kantor SAR Banjarmasin juga mengoptimalkan koordinasi dengan seluruh unsur terkait untuk mempercepat proses pencarian, memastikan keselamatan seluruh penumpang serta awak kapal. Sementara itu, kondisi cuaca di wilayah pencarian terus dipantau.