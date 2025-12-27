menu
JPNN.com » Daerah » NTT » Kapal Wisata Tenggelam di Labuan Bajo, 4 Wisatawan Asal Spanyol Masih Hilang 

Tim SAR Gabungan saat mengevakuasi para korban kapal wisata yang tenggelam di Perairan Pulau Padar, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (26/12) malam. ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi

jpnn.com -  LABUAN BAJO - Kapal wisata tenggelam di perairan Pulau Padar, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Jumat (26/12) malam.

Kronologi kejadian bermula saat kapal wisata KM Putri Sakinah yang membawa 11 penumpang, berangkat dari Pulau Komodo menuju Pulau Padar untuk melanjutkan perjalanan wisata pada pukul 20.00 WITA.

Namun demikian, pada pukul 20.30 WITA, kapal tersebut mengalami mati mesin dan tenggelam. "Tim SAR gabungan setelah menerima informasi langsung menuju lokasi menggunakan RIB Pos SAR Manggarai Barat," kata Kepala Kantor Basarnas Maumere Fathur Rahman dihubungi dari Labuan Bajo, Sabtu (27/12).

Tim Search And Rescue (SAR) Gabungan berhasil mengevakuasi tujuh dari total 11 korban kapal tersebut.

Adapun dua korban selamat merupakan wisatawan asing berkewarganegaraan Spanyol. Sementara, korban selamat lainnya, yakni seorang pemandu wisata dan empat kru kapal.

"Sebanyak tiga orang penumpang dievakuasi oleh Kapal Nepton yang melintas dari Labuan Bajo ke Pulau Padar dan empat orang dievakuasi oleh Tim SAR Gabungan," ujarnya.

Sementara itu, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap empat korban lainnya. Keempat korban tersebut juga merupakan wisatawan asing berkewarganegaraan Spanyol.

"Tim SAR gabungan telah menuju lokasi kejadian guna melaksanakan pencarian terhadap para korban," katanya. (antara/jpnn)

Kapal wisata tenggelam di Labuan Bajo, NTT. Empat wisatawan asal Spanyol masih hilang dan dalam pencarian.


Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

