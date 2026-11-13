Kapan Boleh Menurunkan Foto Gibran di Lingkungan Kantor?

jpnn.com - BANDUNG - Gibran Rakabuming Raka telah menyatakan berhenti dari jabatan sebagai wakil presiden (wapres) pada Kamis 12 November 2026.

DPRD Jawa Barat menegaskan belum mengeluarkan instruksi kelembagaan untuk menurunkan foto Wapres Gibran di lingkungan kantor parlemen daerah tersebut dan memilih menunggu kepastian resmi proses konstitusional di tingkat pusat.

Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Karya Goena seusai menerima audiensi Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat di DPRD Jawa Barat, Bandung, Kamis, menyatakan bahwa pihaknya menghormati seluruh tahapan ketatanegaraan yang tengah berlangsung dan tidak ingin mendahului keputusan resmi terkait Gibran berhenti sebagai Wakil Presiden.

"Kalau misalnya ada pihak-pihak yang menurunkan foto wakil presiden, itu menurut saya tindakan pribadi ya, jadi bukan institusi," kata Buky.

Buky menjelaskan, surat pernyataan sikap dari Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat soal dukungan terhadap Hak Menyatakan Pendapat DPR tersebut, sebenarnya telah diterima pihak sekretariat dewan sehari sebelum munculnya informasi resmi mengenai berhentinya Gibran.

"Sebetulnya surat dari teman-teman ini, kan sampai kemarin, jadi sebelum Pak Gibran berhenti sebagai wapres. Intinya memang salah satunya adalah meminta Pak Gibran untuk berhenti, kemudian meminta DPR MPR segera memprosesnya," ujar Buky.

Kendati DPRD Jabar tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan atas persoalan yang menjadi ranah pemerintah pusat, Buky memastikan lembaga legislatif tingkat provinsi tetap berkewajiban menampung dan meneruskan aspirasi publik seperti dari masyarakat sipil Jabar ini, kepada para pemangku kebijakan di Senayan.

Di lokasi yang sama, Wakil Ketua DPRD Jabar Iwan Suryawan menekankan pentingnya membangun kesepahaman dan musyawarah antarkekuatan politik dalam menghadapi proses pergantian kepemimpinan nasional agar keputusan strategis yang diambil tidak dilakukan secara sepihak.