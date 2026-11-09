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Kapan BSU Cair? Menaker Bilang Begini

Kapan BSU Cair? Menaker Bilang Begini
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Ilustrasi BSU bagi buruh. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pemerintah tengah melakukan verifikasi penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) kuartal IV-2026.

Seperti diketahui, BSU ditargetkan menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja.

“Pemerintah belum bisa memastikan komposisi kelompok masyarakat penerima BSU, termasuk kelas menengah,” ujar Yassierli, di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin.

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Yassierli mengatakan perkembangan BSU saat ini berada dalam tahap finalisasi oleh Kementerian Keuangan.

Seusai proses pendataan di Kemenkeu rampung, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan kembali melakukan validasi dan verifikasi data calon penerima. 

“Saat ini kan prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kami akan validasi dan verifikasi lagi. Dari situ baru kita dapat data finalnya seperti apa,” ujar Yassierli.

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Dalam prosesnya, Kemnaker juga akan melakukan pemutakhiran dan pembersihan data (data cleansing) yang bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan ketepatan sasaran program.

Pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai penerima akan memperoleh bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan atau total Rp900.000 yang dibayarkan sekaligus.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pemerintah tengah melakukan verifikasi penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) kuartal IV-2026.

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