Kapan Demam Anak Berbahaya? Kenali Tanda-Tanda yang Harus Diwaspadai
jpnn.com - JAKARTA - Salah satu keluhan kesehatan yang paling sering muncul pada anak ialah demam. Kondisi ini umumnya menjadi tanda bahwa tubuh sedang melawan infeksi.
Pada sebagian besar kasus, demam bisa membaik dengan perawatan di rumah. Namun, ada saat-saat tertentu ketika demam tidak lagi bisa dianggap sebagai kondisi ringan.
Orang tua perlu mengenali tanda bahaya yang mengharuskan anak mendapatkan perhatian medis lebih lanjut.
Tanda-Tanda Demam yang Memerlukan Perhatian Serius
Adapun beberapa gejala yang menjadi sinyal bahwa demam anak tidak boleh diabaikan:
1. Demam Tinggi Berkepanjangan
Demam yang tidak mereda selama lebih dari tiga hari, atau suhu tubuh yang terus meningkat meski sudah diberi pertolongan awal. Ini perlu segera dikonsultasikan.
Suhu tubuh di atas 39°C pada anak juga termasuk kategori demam tinggi yang perlu diwaspadai.
