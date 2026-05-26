Kapan Gaji ke-13 2026 Cair? PPPK Masih Teka-teki
jpnn.com - KUDUS – Sebagian besar PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mungkin bertanya, kapan gaji ke-13 2026 cair?
Diketahui, gaji ke-13 ASN diberikan untuk membantu meringankan biaya pendidikan bagi keluarga aparatur negara menjelang tahun ajaran baru.
Kapan gaji ke-13 ASN cair? Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menargetkan pembayaran gaji ke-13 ASN dapat direalisasikan pada Juni 2026, bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru sekolah.
"Harapannya gaji ke-13 dimanfaatkan ASN untuk kebutuhan yang bersifat produktif, terutama biaya pendidikan anak karena dalam waktu dekat bertepatan dengan tahun ajaran baru sekolah," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus Eko Djumartono di Kudus, Senin (25/5).
Dia menjelaskan secara historis dan fungsional, gaji ke-13 memang diperuntukkan membantu biaya pendidikan pada tahun ajaran baru, sekaligus meringankan kebutuhan keluarga pada pertengahan tahun.
Selain itu, keberadaan gaji ke-13 juga diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sehingga turut mendorong perputaran ekonomi daerah.
Eko menjelaskan, pencairan gaji ke-13 masih menunggu proses administrasi, termasuk peraturan bupati yang memuat daftar penerima.
Setelah itu, tahapan dilanjutkan dengan penyiapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).
Kapan gaji ke-13 2026 ASN cair? Silakan disimak penjelasan Pak Eko ketika ditanya apakah PPPK juga akan menerima bonus tahunan itu.
