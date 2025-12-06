Kapan Insanul Fahmi Bakal Penuhi 2 Syarat Permintaan dari Wardatina Mawa?
jpnn.com, JAKARTA - Insanul Fahmi akhirnya bertemu dengan istri sahnya, Wardatina Mawa.
Tak hanya bertemu dengan Mawa, dia juga akhirnya bisa melepas rindu dengan buah hatinya.
Namun di samping bertemu sang buah hati, Insanul Fahmi menemui istrinya secara langsung untuk menyampaikan permintaan maafnya.
Di momen pertemuan tersebut, Wardatina Mawa turut didampingi oleh kakak-kakaknya.
Kuasa hukum Insanul Fahmi, Tommy Tri Yunanto lantas mengungkapkan respons Wardatina Mawa dan keluarganya atas permintaan maaf kliennya tersebut.
"Kalau dari keluarganya, dari kakak-kakaknya sudah mendengar, melihat, sudah dengan tulus Insan terlihat di situ. Walaupun tidak memberikan sepatah kata, tetapi setidaknya sudah tidak berseteru lah. Harusnya kan seperti itu karena memang orang yang sudah meminta maaf dengan tulus, sudah merendahkan dirinya untuk egonya juga," ujar Tommy Tri Yunanto di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan.
Mawa, sapaannya, tak membuka pintu maaf secara cuma-cuma.
Perempuan asal Medan itu memberikan dua syarat kepada Insanul Fahmi atas permintaan maafnya tersebut.
