Kapan iPhone 17 Dijual di Indonesia? Ini Kata Kemenperin

jpnn.com - JAKARTA - Produk terbaru Apple, iPhone 17, akan segera dijual di Indonesia. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan iPhone 17 bisa mulai dipasarkan di RI awal Oktober 2025.

Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kemenperin Heru Kustanto menyatakan hal itu karena pihak Apple sebelumnya sudah mengajukan berkas untuk memperoleh sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) iPhone 17. Dia menegaskan bahwa sertifikat tersebut akan terbit pada Kamis (11/9) malam ini.

Menurut Heru, setelah mendapatkan sertifikat TKDN dari Kemenperin, pihak Apple mesti mengantongi izin edar dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Perizinan Impor (PI) dari Kementerian Perdagangan. "Paling cepat tiga minggu," ucapnya ditemui di Jakarta, Kamis (11/9). "Awal Oktober barangnya sudah ada di Indonesia," katanya lagi.

Setelah merilis seri iPhone 16, Apple kembali menarik perhatian publik dengan memperkenalkan seri iPhone 17 dalam acara peluncuran tahunan yang digelar di Apple Park, Cupertino, California, Amerika Serikat, Selasa (9/9).

Tidak hanya menghadirkan desain dan fitur baru, perusahaan teknologi asal Amerika Serikat ini juga memutuskan untuk menahan harga sebagian model agar tetap terjangkau bagi konsumen setianya.

Seri terbaru ini hadir dalam empat model, yakni iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, dan iPhone 17 Pro Max. Dari jajaran tersebut, iPhone 17 Air menjadi bintang utama karena digadang-gadang sebagai ponsel tertipis yang pernah diproduksi Apple.

Dengan ketebalan hanya 5,6 mm dan material titanium, perangkat ini tampil elegan sekaligus sangat kokoh. Model ini menggantikan varian Plus yang sebelumnya hadir pada iPhone 16, sekaligus menandai langkah baru Apple dalam menghadirkan inovasi desain.

