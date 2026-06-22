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Kapan Pemadaman Listrik Bergilir Berakhir?

Kapan Pemadaman Listrik Bergilir Berakhir?
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Kapan pemadaman listrik bergilir berakhir? Ilustrasi petugas PLN sedang bekerja. Foto: PLN

jpnn.com - PANGKALPINANG - Mungkin Anda termasuk yang penasaran, kapan pemadaman listrik bergilir akan berakhir?

Hingga kini belum ada kepastian kapan aliran listrik kembali normal.

Namun, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya memastikan pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik PLN secara umum dalam kondisi aman dan pemulihan sistem kelistrikan Jawa terus berjalan.

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Menurut dia, berdasarkan informasi terbaru dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) jumlah batu bara untuk kebutuhan PLN telah mencapai sekitar 212 juta metrik ton.

Jumlah tersebut dinilai telah melampaui kebutuhan batu bara PLN selama satu tahun yang berada di kisaran 154 juta metrik ton.

"Kami sudah melakukan pengecekan bersama Ditjen Minerba. Dari sisi volume, pasokan batu bara yang ditugaskan untuk PLN sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan tahunan," ujar Bambang ketika dihubungi di Jakarta, Minggu (21/6).

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Meski demikian, Bambang menjelaskan bahwa tantangan yang dihadapi saat ini bukan terletak pada ketersediaan batu bara secara keseluruhan, melainkan pada komposisi kualitas batu bara yang digunakan untuk operasional sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Berdasarkan laporan yang diterimanya, sebagian besar kontrak batu bara PLN masih didominasi oleh batu bara berkalori rendah.

Masyarakat bertanya, kapan pemadaman listrik bergilir ini akan berakhir? Berikut info terbaru dari Komisi XII DPR.

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