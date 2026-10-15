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Kapan Pembayaran Gaji PNS Melalui Koperasi Dimulai?

Kapan Pembayaran Gaji PNS Melalui Koperasi Dimulai?
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Gaji PNS. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Berikut informasi terbaru dari Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengenai rencana penyaluran gaji PNS melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Ferry Juliantono mengatakan pengajuan terkait rencana penyaluran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Sudah diajukan ke Kementerian Keuangan," kata Ferry seusai menghadiri rapat koordinasi terbatas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jakarta, Rabu (14/10).

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Ferry mengungkapkan anggaran untuk pembayaran tersebut tengah disiapkan, tetapi belum menjelaskan angka secara terperinci serta mekanisme penyalurannya.

"Sudah akan siap dibayarkan," ujar dia.

Ferry juga belum merinci bentuk pengajuan yang disampaikan kepada Kemenkeu, kejelasan jadwal dimulainya penyaluran melalui KDKMP, maupun koperasi yang akan dilibatkan dalam layanan pembayaran tersebut.

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Sebelumnya, Kementerian Koperasi pada Kamis (8/10) menyatakan belum ada keputusan resmi pemerintah terkait rencana perluasan jalur pembayaran gaji PNS dan pensiun melalui koperasi.

Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi mengatakan pemerintah masih mengupayakan agar koperasi dapat menjadi mitra pembayaran gaji dan pensiun, seperti layanan yang dilakukan PT Pos Indonesia dan perbankan.

Ferry Juliantono menyampaikan inf terbaru soal rencana penyaluran gaji PNS melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

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