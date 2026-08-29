Kapan Pendaftaran CPNS 2026? Pemda Khawatir Jumlah PPPK Paruh Waktu Berkurang

jpnn.com - MATARAM – Hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai jadwal pendaftaran CPNS 2026 jalur regular atau umum.

Meski belum ada kepastian jadwal seleksi CPNS 2026, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mempertahankan alokasi anggaran yang telah disiapkan.

Pemkot Mataram sudah menyiapkan sekitar Rp100 juta lebih untuk kebutuhan rekrutmen CPNS 2026.

"Meskipun hingga saat ini belum ada kepastian jadwal rekrutmen CPNS, tetapi alokasi anggaran pelaksanaan tetap kami pertahankan," kata Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram Taufik Priyono di Mataram, Jumat (28/8).

Hal tersebut disampaikan karena hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan tindak lanjut dan informasi soal usulan 200 formasi CPNS 2026 yang telah diajukan ke pemerintah pusat beberapa bulan lalu.

Meski demikian, Pemerintah Kota Mataram telah melakukan langkah antisipasi dengan menyiapkannya anggaran pelaksanaan rekrutmen.

Apabila rekrutmen dilaksanakan, anggaran sebesar lebih dari Rp100 juta telah dialokasikan untuk biaya pengadaan atau kegiatan seleksi CPNS.

Akan tetapi, kata dia, jika pemerintah pusat akhirnya memutuskan tidak menggelar rekrutmen CPNS 2026, maka dana yang telah disiapkan tersebut tidak akan hilang, melainkan menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) untuk digunakan pada tahun anggaran berikutnya.