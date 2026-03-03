Kapan Perang AS-Israel Melawan Iran Berakhir? Anak Buah Trump Kasih Bocoran
jpnn.com - ISTANBUL – Kapan perang Amerika Serikat (AS) - Israel melawan Iran akan berakhir?
Menteri Energi Amerika Serikat Chris Wright pada Minggu (15/3) mengatakan perang AS-Israel melawan Iran akan berakhir dalam beberapa pekan.
Pernyataan itu memberikan perkiraan waktu paling pasti dari pemerintah AS sejak serangan gabungan AS-Israel terhadap Iran dimulai pada 28 Februari.
"Konflik ini akan berakhir dalam beberapa minggu ke depan," kata Wright kepada ABC News, seraya menambahkan bahwa konflik itu "bisa lebih cepat dari itu."
Wright mengatakan warga AS akan terus merasakan dampak kenaikan harga bensin selama beberapa pekan lagi.
Namun, kondisi diperkirakan akan membaik setelah konflik berakhir, meski dia mengatakan "tidak ada jaminan sama sekali dalam perang."
Dia menggambarkan gangguan jangka pendek tersebut sebagai risiko yang harus dihadapi.
Pernyataan Wright muncul ketika serangan gabungan AS-Israel terhadap Iran sejak 28 Februari telah menewaskan lebih dari 1.200 orang, termasuk pemimpin tertinggi Iran saat itu, Ayatollah Ali Khamenei.
Anak buah Donald Trump menjawab teka-teki kapan perang AS-Israel melawan Iran akan berakhir.
- Inilah Isi Surat Megawati untuk Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei
- AS-Israel Menyerang Iran, Apa yang Harus Dilakukan Indonesia?
- Buru Pemimpin Tertinggi Iran, Amerika Tawarkan Hadiah Rp 170 M
- Perjanjian Timbal Balik Indonesia-AS Mengancam Keberlangsungan Media
- Kekuatan Rudal Iran
- Peringati Hari Al-Quds, Aliansi Nasional Anti-Zionis Menggugat Nurani Dunia terkait Genosida di Gaza