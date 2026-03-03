Kapan Perang AS-Israel Melawan Iran Berakhir? Anak Buah Trump Kasih Bocoran

Ledakan akibat serangan misil Iran ke Tel Aviv, Israel, Sabtu (28/2/2026). ANTARA/Xinhua/Chen Junqing/am.

jpnn.com - ISTANBUL – Kapan perang Amerika Serikat (AS) - Israel melawan Iran akan berakhir?

Menteri Energi Amerika Serikat Chris Wright pada Minggu (15/3) mengatakan perang AS-Israel melawan Iran akan berakhir dalam beberapa pekan.

Pernyataan itu memberikan perkiraan waktu paling pasti dari pemerintah AS sejak serangan gabungan AS-Israel terhadap Iran dimulai pada 28 Februari.

"Konflik ini akan berakhir dalam beberapa minggu ke depan," kata Wright kepada ABC News, seraya menambahkan bahwa konflik itu "bisa lebih cepat dari itu."

Wright mengatakan warga AS akan terus merasakan dampak kenaikan harga bensin selama beberapa pekan lagi.

Namun, kondisi diperkirakan akan membaik setelah konflik berakhir, meski dia mengatakan "tidak ada jaminan sama sekali dalam perang."

Dia menggambarkan gangguan jangka pendek tersebut sebagai risiko yang harus dihadapi.

Pernyataan Wright muncul ketika serangan gabungan AS-Israel terhadap Iran sejak 28 Februari telah menewaskan lebih dari 1.200 orang, termasuk pemimpin tertinggi Iran saat itu, Ayatollah Ali Khamenei.

Sumber Anadolu
