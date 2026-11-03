Kapasitas Data Center Cikarang Terisi Penuh, NeutraDC Siap Perluas Langkah Ekspansi

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Data Ekosistem (NeutraDC), perusahaan penyedia infrastruktur data center yang merupakan operating company dari PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom), mencatat seluruh kapasitas IT sebesar 21,5 megawatt (MW) di NeutraDC Hyperscale Data Center (HDC) Cikarang (JKT-1) beroperasi penuh pada kuartal IV 2026, setelah seluruh pelanggan mulai mengoperasikan infrastrukturnya.

Pencapaian ini menjadi momentum bagi NeutraDC untuk melanjutkan pengembangan kapasitas berikutnya, termasuk peluang ekspansi di Cikarang dan lokasi strategis lainnya.

Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan infrastruktur digital yang semakin besar, terutama seiring pertumbuhan beban komputasi untuk aplikasi berbasis teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

NeutraDC menargetkan pengembangan secara bertahap kapasitas data center hingga 400 megawatt (MW), dengan aspirasi mencapai 1 gigawatt (GW) di Indonesia dan Asia Tenggara melalui ekspansi di berbagai lokasi strategis serta pengembangan ekosistem kawasan industri.

Pencapaian ini menjadi momentum bagi NeutraDC untuk melanjutkan pengembangan kapasitas berikutnya, termasuk peluang ekspansi di Cikarang dan lokasi strategis lainnya. Foto: Dokumentasi Telkom

CEO NeutraDC Group Rakhmad Tunggal Afifuddin menyampaikan fokus NeutraDC adalah mengembangkan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Menurut dia, terisinya seluruh kapasitas Gedung 1 Cikarang menunjukkan kebutuhan pasar terhadap infrastruktur digital yang terus berkembang.

"Bagi NeutraDC, ini bukan hanya tentang menambah kapasitas, tetapi juga memastikan infrastruktur yang kami bangun relevan dengan kebutuhan pelanggan dan perkembangan teknologi ke depan,” ujar Rakhmad.