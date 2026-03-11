Kapolda Aceh Dorong Percepatan Hunian Tetap dan Huntara Bagi Warga Terdampak Bencana

jpnn.com, BANDA ACEH - Kapolda Aceh Irjen Marzuki Ali Basyah mendorong percepatan pembangunan hunian bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana.

Upaya ini dilakukan agar masyarakat Aceh terdampak bencana dapat segera menempati rumah yang layak dan kembali merasakan kebersamaan bersama keluarga saat menyambut Hari Raya Idulfitri.

Menurut Irjen Marzuki, momentum Idulfitri yang identik dengan silaturahmi dan kebersamaan keluarga menjadi perhatian penting dalam percepatan pembangunan hunian tersebut.

Pemerintah bersama berbagai pihak berupaya memastikan warga tidak lagi merayakan hari kemenangan dalam kondisi pengungsian, melainkan dapat menyambut Lebaran dengan lebih tenang di tempat tinggal yang aman dan layak.

“Menjelang Hari Raya Idulfitri, kami menyampaikan perkembangan pembangunan hunian tetap dan hunian sementara bagi masyarakat yang terdampak bencana sebagai bentuk komitmen bersama dalam mempercepat proses pemulihan di berbagai wilayah Aceh,” kata Irjen Marzuki Ali Basyah dalam keterangannya, Rabu (11/3/2026).

Kapolda menyampaikan berdasarkan data per 10 Maret 2026 pukul 17.30 WIB, progres pembangunan hunian tetap (huntap) yang dikerjakan Polri terus berjalan sesuai tahapan teknis di lapangan.

Baca Juga: Kiprah Kapolda Aceh Irjen Marzuki Ali Tangani Bencana hingga Edukasi Kampus Diapresiasi

Pembangunan rumah dengan metode precast telah mencapai 72 persen.

Sementara itu, pembangunan rumah dengan sistem panel instan telah menyelesaikan seluruh struktur dinding atau mencapai 100 persen dan kini memasuki tahap penyempurnaan fasilitas pendukung.