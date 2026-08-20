Kapolda Jabar Dicegat Mahasiswa di Unpad, Ditanya soal Kekerasan Polisi saat Demo
jpnn.com, BANDUNG - Kapolda Jawa Barat Irjen Pipit Rismanto dicegat sejumlah mahasiswa seusai menyampaikan kuliah umum di Kampus Universitas Padjajaran (Unpad), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Kamis (20/8/2026).
Pantauan JPNN, terlihat sejumlah mahasiswa itu sempat memberi naskah hasil kajian yang berisi berbagai tindak kriminal dan aksi kekerasan yang dilakukan oleh polisi di Jabar saat demo selama tahun 2025. Pipit pun langsung menerima hasil kajian tersebut.
Pipit mengatakan bahwa dirinya baru menjabat sebagai Kapolda Jabar pada tahun 2026. Sementara, peristiwa yang tertera di hasil kajian banyak terjadi pada tahun 2025.
Meski demikian, dia mengaku bakal menjadikan hasil kajian itu sebagai bahan evaluasi terhadap para anggotanya.
"Nanti kami ada uji, ya. Terima kasih informasinya, karena saya menjadi Kapolda di sini baru 2026. Nanti kami akan evaluasi hal-hal seperti itu. Oke? Terima kasih," kata Pipit.
"Tetapi apakah ada tindak lanjut?" tanya mahasiswa.
"Tindak lanjut ini, kan, tahun 2025, saya masuk 2026. Oke?" jawab Pipit.
Pipit menegaskan setiap masyarakat berhak untuk menyampaikan aspirasinya. Polisi pun bakal mengawal tiap aspirasi masyarakat melalui tindakan secara preemtif, preventif, dan represif.
Kapolda Jabar dicecar mahasiswa di Unpad soal tindakan represif polisi saat demo. Irjen Pipit Rismanto menjelaskan begini.
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