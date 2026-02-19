Kapolda Jabar Larang Perang Sarung-SOTR: Jangan Mengganggu Orang Lain

jpnn.com - BANDUNG - Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Rudi Setiawan mengajak masyarakat menjaga ketertiban selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah.

Jenderal bintang dua Polri itu menegaskan larangan sejumlah aktivitas, seperti perang sarung, balap liar, hingga sahur on the road (SOTR), yang kerap muncul saat Ramadan.

“Ini bulan kita beramal, bulan kita jaga ketertiban. Semuanya sama-sama lakukan hal-hal baik di Bulan Ramadan, jangan mengganggu orang lain," kata Irjen Rudi di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung.

Perwira tinggi Polri itu menilai bahwa kegiatan seperti perang sarung dan balap liar berpotensi membahayakan keselamatan serta mengganggu kenyamanan masyarakat.

Begitu juga dengan SOTR yang kerap menimbulkan kerumunan dan gesekan.

Irjen Rudi menekankan pentingnya saling menghormati dan menjaga suasana tetap kondusif.

Oleh karena itu, dia mengajak masyarakat untuk memperbanyak kegiatan positif serta mempererat solidaritas sosial selama Ramadan.

"Kita harus saling tolong-menolong. Salam semuanya, selamat berpuasa," kata alumnus Akademi Kepolisian 1993 itu. (mcr27/jpnn)