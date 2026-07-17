Kapolda Jabar Perintahkan Anggota Bergerak Cepat Menindak Begal
jpnn.com - BANDUNG - Kapolda Jawa Barat Irjen Pipit Rismanto menyoroti aksi pembegalan yang belakangan kembali marak terjadi di Kota Bandung.
Dalam dua bulan terakhir, polisi sudah mengungkap sejumlah kasus kejahatan jalanan.
Total ada 10 begal yang diamankan Polrestabes Bandung, sementara masih ada beberapa kejadian lagi yang masih dalam proses penyelidikan.
Sebelum resmi bertugas di Jabar, Irjen Pipit mengaku lebih dahulu melakukan riset terkait kejadian menonjol di daerah itu, salah satunya di Bandung.
Perwira tinggi Polri itu tidak membantah bahwa Kota Bandung kini tengah waspada akan ancaman begal yang kian berani.
Para pelaku tidak memandang waktu, bahkan mereka bisa beraksi di pagi hari.
"Sebelum masuk ke Jawa Barat, alhamdulillah kami juga mencari informasi dengan melakukan riset dan survei terkait harapan masyarakat. Salah satu yang paling banyak disampaikan adalah maraknya begal," kata Irjen Pipit saat ditemui seusai Apel Bhabinkamtibmas di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jumat (17/7).
Mantan Kapolda Kalimantan Barat itu meminta seluruh pihak, khususnya Polrestabes Bandung, meningkatkan patroli di setiap kewilayahan.
Kapolda Jabar Irjen Pipit Rismanto memerintahkan anggota bergerak cepat menindak begal yang meresahkan.
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