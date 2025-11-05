Kapolda Nduga: Satu Korban Hanyut di Distrik Dal Ditemukan Meninggal Dunia

jpnn.com, NDUGA - Kapolres Nduga AKBP Alfredo Rumbiak menyatakan bahwa satu dari 15 orang yang hilang dan diduga hanyut di Sungai Panpan, Distrik Dal ditemukan telah meninggal di Ginid Bawah.

Dia menyebut jenazah Yupin Pokniangge (17) ditemukan Selasa (4/11) yang hanyut sekitar 40 kilometer dari lokasi awal di Sungai Panpan, Distrik Dal, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

"Jenazah sudah dievakuasi dan dibawa ke RSUD Kenyam untuk dibersihkan sebelum diserahkan ke keluarga," katanya kepada ANTARA ketika dihubungi dari Jayapura.

Alfredo mengatakan 15 warga Distrik Dal dinyatakan pada Sabtu (1/11) saat menyeberangi Sungai Panpan setelah bermain voli.

Ketika itu tiba-tiba terjadi longsor dan banjir hingga menghanyutkan mereka.

Sebanyak 14 korban lainnya hingga saat ini belum ditemukan, yaitu Endius Gwijangge, Nendiu Gwijangge,Wutukwe Tabuni, Yepetena Gwijangge, Dilince Pokneangge,Penggison Gwijangge dan Adince Pokneangge.

"Kemudian Atumina Pokneangge, Libi Pokneangge, ibu Kalukwe, Mesaran Wasiagge, Biniut Wasiangge, Taus Tabuni, dan anak Libi," kata Kapolres Nduga. (antara/jpnn)