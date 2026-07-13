Kapolda, Pangdam, dan Kajati di Riau Kian Harmonis Perkuat Sinergi Penegakan Hukum

jpnn.com, PEKANBARU - Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Senin (13/7).

Pertemuan yang diterima langsung Kepala Kejaksaan Tinggi Riau I Dewa Gede Wirajana itu turut dihadiri Pangdam Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo sebagai wujud soliditas tiga pilar penegak hukum dan keamanan di Provinsi Riau.

Silaturahmi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban.

Selain mempererat hubungan antarlembaga, pertemuan tersebut menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam menjaga sinergitas aparat penegak hukum guna mewujudkan penegakan hukum yang profesional, objektif, transparan, berintegritas, dan berkeadilan.

Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan mengatakan pertemuan ini merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang semakin erat antara Polda Riau, Kejati Riau, dan Kodam Tuanku Tambusai dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung penegakan hukum di daerah.

“Kepolisian dan Kejaksaan merupakan dua institusi yang memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana. Karena itu, sinergi dan komunikasi harus terus diperkuat agar setiap proses penegakan hukum dapat berjalan secara profesional, objektif, transparan, serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat,” ujar Herry.

Menurut Kapolda, hubungan yang harmonis antarlembaga penegak hukum menjadi fondasi penting dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif sekaligus mendukung pembangunan di Provinsi Riau.

“Kami sepakat untuk terus membangun hubungan kerja yang solid, saling mendukung sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Tujuan akhirnya adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sekaligus memastikan penegakan hukum berjalan secara efektif dan berintegritas,” lanjutnya.