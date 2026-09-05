Kapolda-Pangdam Turun Langsung Pantau Karhutla di Siak
jpnn.com - Munculnya puluhan hotspot di sejumlah daerah di Riau membuat aparat gabungan meningkatkan patroli dan pengecekan langsung ke lapangan.
Pada Sabtu (5/9/2026), empat kabupaten tercatat menjadi wilayah yang mendapat perhatian berdasarkan pantauan hotspot.
Indragiri Hulu berada di posisi tertinggi dengan 59 hotspot, disusul Indragiri Hilir sebanyak 48 hotspot, Pelalawan 22 hotspot, dan Siak 20 hotspot.
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan bersama Pangdam XIX/Tuanku Tambusai turun langsung mengecek kondisi Karhutla di areal PT Bumi Siak Pusako, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak.
Keduanya memastikan penanganan di lapangan berjalan maksimal, mulai dari kesiapan personel, peralatan hingga proses pemadaman dan pendinginan.
“Hari ini saya bersama Pangdam turun langsung melihat kondisi di Siak. Sementara untuk wilayah lain yang terpantau memiliki hotspot, jajaran sudah kita minta melakukan pengecekan di lapangan,” ujar Herry.
Ia menegaskan, kemunculan hotspot tidak otomatis berarti telah terjadi kebakaran. Setiap titik panas harus terlebih dahulu diverifikasi melalui pengecekan langsung atau ground check.
Jika ditemukan api, personel diminta segera melakukan pemadaman. Proses tersebut kemudian harus dilanjutkan dengan pendinginan untuk memastikan tidak ada bara yang kembali memicu kebakaran, khususnya di wilayah gambut.
Pada Sabtu (5/9/2026), empat kabupaten tercatat menjadi wilayah yang mendapat perhatian berdasarkan pantauan hotspot.
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