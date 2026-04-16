Kapolda Riau Apresiasi Keberanian Ibu-ibu Panipahan Melawan Peredaran Narkoba

jpnn.com, PEKANBARU - Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menyampaikan apresiasi kepada para ibu-ibu di Desa Panipahan, Kabupaten Rokan Hilir, yang berani bersuara terkait maraknya peredaran narkoba di wilayah mereka.

Hal itu disampaikan Kapolda saat kegiatan pengukuhan 23 Duta Anti Narkoba dan deklarasi Kampung Tangguh Anti Narkoba di Aula Tribrata Lantai 5 Polda Riau, Kamis (16/4/2026).

“Saya berterima kasih kepada ibu-ibu di Panipahan yang berani bersuara. Ini menunjukkan ada persoalan sosial yang harus kita jawab bersama. Jangan sampai generasi kita rusak karena narkoba,” ujar Kapolda.

Menurutnya, keberanian masyarakat, khususnya kaum ibu, menjadi sinyal kuat sekaligus “wake-up call” bagi seluruh pihak untuk lebih serius menangani persoalan narkoba, tidak hanya melalui penindakan hukum, tetapi juga pendekatan sosial.

Irjen Herry menegaskan, peristiwa yang terjadi di Panipahan beberapa waktu lalu harus dimaknai sebagai peringatan bersama bahwa ancaman narkoba telah menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

“Ini bukan hanya tugas Polri, tetapi juga BNN, Bea Cukai, TNI, pemerintah daerah hingga masyarakat. Kita harus bergerak bersama,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan, dampak peredaran narkoba di Panipahan telah dirasakan langsung oleh banyak keluarga, terutama para istri nelayan yang mengadu karena suami mereka terjerat kasus narkotika.

Sebagai bentuk komitmen, Polda Riau telah melakukan evaluasi internal di jajaran Polsek Panipahan.