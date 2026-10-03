Kapolda Riau Berganti, Irjen Herry Heryawan Jadi Kabaharkam Polri

jpnn.com - PEKANBARU - Irjen Arman Achdiat kini menjadi Kapolda Riau menggantikan Irjen Herry Heryawan.

Pergantian tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.

Irjen Herry Heryawan yang sebelumnya menjabat Kapolda Riau diangkat dalam jabatan baru sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri.

Sementara itu, Irjen Arman Achdiat yang sebelumnya tercatat sebagai Pati Baintelkam Polri (penugasan pada BIN), diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Riau.

“Mutasi tersebut menjadi bagian dari penyegaran dan rotasi jabatan di lingkungan Polri,” kata Kabid Humas Polda Riau Kombes Achmadi Sabtu (3/9).

Selama menjabat Kapolda Riau, Herry Heryawan memimpin berbagai kegiatan kepolisian di wilayah Riau, termasuk pengamanan kamtibmas.

Irjen Herry juga tercatat gercep dalam pemberantasan tindak pidana, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta sejumlah program kepolisian yang berkaitan dengan lingkungan dan pelayanan masyarakat. (mcr36/jpnn)