Kapolda Riau Beri Nama Anak Gajah Sumatra Nona Seroja, Apa Artinya?
jpnn.com - PELALAWAN - Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan memberikan nama Nona Seroja kepada seekor anak gajah betina yang baru lahir di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Pelalawan.
Nama tersebut dipilih sebagai simbol harapan baru bagi kelestarian gajah Sumatra dan upaya konservasi satwa liar di Riau.
Irjen Herry Heryawan mengatakan dirinya merasa terhormat ketika diminta memberikan nama bagi anak gajah yang lahir di tengah berbagai tantangan yang masih dihadapi kawasan konservasi Tesso Nilo.
“Sebelum menetapkan nama tersebut, saya juga menyampaikan dan meminta izin kepada Menteri Kehutanan Bapak Raja Juli Antoni. Alhamdulillah beliau berkenan dan menyetujui nama yang kami usulkan,” ujar Herry Kamis (11/6).
Menurutnya, nama Nona Seroja dipilih karena memiliki filosofi yang kuat.
Bunga seroja dikenal mampu tumbuh dan mekar indah di atas air meski berasal dari lumpur yang keruh.
“Anak gajah ini lahir di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Tesso Nilo, kehadirannya membawa harapan baru. Nona Seroja melambangkan kemurnian, ketahanan, dan keindahan. Menjadi pengingat bahwa di tengah segala kekacauan, alam selalu memberi kesempatan bagi harapan untuk tumbuh dan mekar,” katanya.
Kapolda menilai kelahiran Nona Seroja menjadi pertanda bahwa harapan untuk menjaga kelestarian Tesso Nilo masih terbuka dan harus terus diperjuangkan bersama.
Nama tersebut dipilih sebagai simbol harapan baru bagi kelestarian gajah Sumatera dan upaya konservasi satwa liar di Riau.
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