menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Daerah » Riau » Kapolda Riau dan Pangdam Tinjau Karhutla Inhu, Salat Istisqa Bersama Personel

Kapolda Riau dan Pangdam Tinjau Karhutla Inhu, Salat Istisqa Bersama Personel

Kapolda Riau dan Pangdam Tinjau Karhutla Inhu, Salat Istisqa Bersama Personel
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Suasana saat rombongan Kapolda Riau dan Pangdam Tuanku Tambusai melaksanakan salat istisqa setelah salat Zuhur di lokasi karhutla Inhu. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com - Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan bersama Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen Agus Hadi Waluyo turun langsung mengecek kondisi kebakaran di Desa Pulau Jumat, Kecamatan Kuala Cenaku, Rabu (16/9/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan operasi pemadaman dan pendinginan berjalan efektif, sekaligus melihat langsung berbagai kendala yang dihadapi tim gabungan di lapangan.

Di sela peninjauan, rombongan juga melaksanakan salat istisqa setelah salat Zuhur. Ibadah itu menjadi bagian dari ikhtiar untuk memohon turunnya hujan di tengah kondisi Karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah Riau.

Baca Juga:

Karhutla di Desa Pulau Jumat telah berlangsung sejak 7 September 2026. Dari sekitar 150 hektare lahan yang terdampak, sekitar 100 hektare telah berhasil dikendalikan oleh tim gabungan. Namun, upaya pemadaman masih menghadapi tantangan.

Kondisi lahan yang didominasi semak belukar dan gambut, ditambah angin kencang serta akses menuju sejumlah titik api yang sulit, membuat proses pemadaman membutuhkan waktu dan penanganan berkelanjutan.

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan mengatakan pengecekan lapangan penting dilakukan untuk memastikan seluruh kebutuhan dalam operasi penanganan Karhutla dapat dipenuhi.

Baca Juga:

“Kami melakukan pengecekan langsung untuk memastikan kondisi di lapangan serta memastikan proses pemadaman dan pendinginan berjalan dengan baik,” ujar Herry.

Sebanyak 157 personel gabungan dikerahkan di lokasi. Mereka terdiri dari personel Polri dan TNI, BPBD, perusahaan, Manggala Agni, serta Masyarakat Peduli Api (MPA).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan operasi pemadaman dan pendinginan berjalan efektif sekaligus melihat langsung berbagai kendala yang dihadapi tim.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI