Kapolda Riau dan Pangdam Tinjau Karhutla Inhu, Salat Istisqa Bersama Personel

jpnn.com - Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan bersama Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen Agus Hadi Waluyo turun langsung mengecek kondisi kebakaran di Desa Pulau Jumat, Kecamatan Kuala Cenaku, Rabu (16/9/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan operasi pemadaman dan pendinginan berjalan efektif, sekaligus melihat langsung berbagai kendala yang dihadapi tim gabungan di lapangan.

Di sela peninjauan, rombongan juga melaksanakan salat istisqa setelah salat Zuhur. Ibadah itu menjadi bagian dari ikhtiar untuk memohon turunnya hujan di tengah kondisi Karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah Riau.

Karhutla di Desa Pulau Jumat telah berlangsung sejak 7 September 2026. Dari sekitar 150 hektare lahan yang terdampak, sekitar 100 hektare telah berhasil dikendalikan oleh tim gabungan. Namun, upaya pemadaman masih menghadapi tantangan.

Kondisi lahan yang didominasi semak belukar dan gambut, ditambah angin kencang serta akses menuju sejumlah titik api yang sulit, membuat proses pemadaman membutuhkan waktu dan penanganan berkelanjutan.

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan mengatakan pengecekan lapangan penting dilakukan untuk memastikan seluruh kebutuhan dalam operasi penanganan Karhutla dapat dipenuhi.

“Kami melakukan pengecekan langsung untuk memastikan kondisi di lapangan serta memastikan proses pemadaman dan pendinginan berjalan dengan baik,” ujar Herry.

Sebanyak 157 personel gabungan dikerahkan di lokasi. Mereka terdiri dari personel Polri dan TNI, BPBD, perusahaan, Manggala Agni, serta Masyarakat Peduli Api (MPA).