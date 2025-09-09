Kapolda Riau Datangi Rumah Duka 2 Anak Tewas di Bekas Galian C Tenayan Raya  

jpnn.com, PEKANBARU - Tragedi memilukan menimpa warga Tenayan Raya, Pekanbaru. Dua anak meninggal dunia setelah tenggelam di bekas galian C ilegal di kawasan tersebut.

Peristiwa ini menyisakan duka mendalam, tidak hanya bagi keluarga korban, tetapi juga bagi masyarakat luas.

Setelah mendapat informasi, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan langsung mendatangi lokasi kejadian di Jalan Badak Ujung, Kelurahan Tuah Negeri, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru.

Kedatangannya untuk meninjau tempat tragedi sekaligus memberikan atensi serius terhadap aktivitas tambang ilegal yang meresahkan masyarakat.

Usai meninjau TKP, Kapolda juga menyambangi rumah duka untuk menyampaikan belasungkawa dan memberikan dukungan moral kepada keluarga korban.

“Ini tragedi yang tidak boleh terulang. Aktivitas tambang ilegal tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat, bahkan merenggut nyawa anak-anak yang tak berdosa,” tegas Irjen Herry Selasa (9/9).

Kapolda menegaskan, Polri akan menjalankan penegakan hukum secara adil, transparan, dan terbuka terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Namun, ia juga menekankan bahwa penegakan hukum saja tidak cukup. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, TNI, tokoh masyarakat, hingga lembaga sosial untuk menertibkan tambang ilegal sekaligus menghadirkan solusi ekonomi alternatif yang berkelanjutan.