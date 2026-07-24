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Kapolda Riau Geram Lihat Mangrove Dirusak

Kapolda Riau Geram Lihat Mangrove Dirusak
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Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan geram melihat hutan mangrove dirusak secara masif di Rohil. Foto: Source for JPNN.

jpnn.com, ROHIL - Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan geram saat melihat kerusakan hutan mangrove di Kabupaten Rokan Hilir yang sengaja dirusak demi kepentingan pribadi.

Jenderal polisi bintang dua ini mendatangi langsung lokasi perusakan mangrove yang berada di Dusun Batang Kopau Sungai Siakap Kecil dan Dusun Indah

Lestari Kepenghuluan Pasir Limau Kapas Kecamatan Pasir Limau Kapas.

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Di lokasi itu setidaknya seluas 115,2 hektare kawasan mangrove yang rusak digarap menggunakan alat berat.

Dengan nada geram ia menegaskan tidak ada ruang bagi pelaku kejahatan lingkungan di Bumi Lancang Kuning.

Melihat kondisi mangrove yang rusak, Irjen Herry mengaku prihatin sekaligus geram.

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Menurutnya, mangrove bukan sekadar pepohonan di kawasan pesisir, melainkan ekosistem penting yang menjadi tempat hidup dan berkembang biaknya berbagai satwa.

“Ini adalah ekosistem yang menjadi habitat berbagai jenis hewan. Di sinilah mereka berkembang biak, mencari makan, berlindung, dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Merusak mangrove berarti merusak kehidupan,” tegas Herry, Jumat (24/7/2026).

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan geram saat melihat kerusakan hutan mangrove di Kabupaten Rokan Hilir sengaja dirusak demi kepentingan pribadi.

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