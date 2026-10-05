Kapolda Riau Irjen Arman Komitmen Bangun Polisi yang Dekat dengan Masyarakat

jpnn.com, PEKANBARU - Kapolda Riau Irjen Arman Achdiat menegaskan komitmennya membangun kepolisian yang dekat, responsif, dan hadir bersama masyarakat di Bumi Lancang Kuning.

Seusai dilantik sebagai Kapolda Riau oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Sabtu (3/10/2026), Arman menyatakan akan menjalankan program dan arahan pimpinan dengan menempatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu prioritas utama.

Menurut Arman, polisi tidak boleh hanya hadir secara fisik di tengah masyarakat.

Kehadiran tersebut harus diwujudkan melalui sikap empati, kepedulian, responsivitas, serta loyalitas kepada masyarakat.

“Kalau bicara polisi harus dekat dengan masyarakat, berarti semua personel harus ada empati, responsif, peduli dan loyalitas kepada masyarakat,” kata Arman kepada JPNN.com, Senin (5/10).

Dia menegaskan setiap anggota Polri harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Sebaliknya, personel juga diminta tidak melakukan tindakan yang dapat menyakiti atau merugikan masyarakat yang seharusnya dilayani, diayomi, dan dilindungi.

“Sebagai polisi jangan sakiti masyarakat, kita sendiri kan juga tidak ingin disakiti. Berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.