Kapolda Riau Irjen Arman Perkuat Green Policing

jpnn.com - PEKANBARU - Kapolda Riau Irjen Arman Achdiat menegaskan penguatan Green Policing menjadi bagian penting dalam transformasi kepolisian.

Green Policing adalah pendekatan baru dalam kepolisian yang mengintegrasikan tugas penegakan hukum konvensional dengan upaya pelestarian lingkungan hidup, pencegahan kerusakan alam, serta keadilan ekologis.

Melalui pendekatan tersebut, Polri tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berkontribusi dalam pelestarian lingkungan serta peningkatan kesejahteraan warga.

Baca Juga: Kapolri Bakal Terapkan Green Policing untuk Harkamtibmas dan Lindungi Lingkungan

Arman menyampaikan hal itu saat memberikan arahan dalam kegiatan Commander Wish terkait program prioritas dan kebijakan pimpinan Polri Tahun 2026 di Aula Tri Brata Lantai 5 Mapolda Riau, Rabu (14/10/2026).

Menurutnya, pelaksanaan tugas kepolisian harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Karena itu, program lingkungan dan sosial yang dijalankan jajaran Polda Riau perlu diarahkan pada hasil yang dapat dirasakan langsung oleh warga.

Baca Juga: Kapolda Riau Irjen Arman Komitmen Bangun Polisi yang Dekat dengan Masyarakat

“Green Policing harus diwujudkan melalui berbagai kegiatan konkret, mulai dari pelestarian lingkungan, perlindungan satwa, pembangunan fasilitas publik, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat,” kata Arman.

Keberhasilan program tersebut tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan.