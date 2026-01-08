Kapolda Riau Irjen Herry Tinjau Program MBG, Ada Kabar Gembira untuk Anak Jalanan hingga Difabel

jpnn.com - Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, meninjau langsung sekaligus melakukan evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama para pemangku kepentingan di MIN 1, Kamis (8/1/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Pemantau dan Pengawas Wilayah I BGN Harjito perwakilan pemerintah pusat , jajaran pendidikan, serta aparat kepolisian.

Hadir pula Direktur Pemantau dan Pengawas Wilayah I MBG Pusat, Harjito, kepala sekolah MAN 1 dan MIN 1, perwakilan KPPG Riau Syarti Widya, forum wilayah, insan media, serta para murid penerima manfaat program.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Riau menegaskan dukungan penuh jajaran kepolisian terhadap pelaksanaan Program MBG di Provinsi Riau.

Ia menilai program ini tidak hanya menyentuh aspek kesehatan anak-anak, tetapi juga menjadi bagian penting dari investasi jangka panjang bangsa dalam menyiapkan generasi masa depan yang unggul.

Irjen Herry menyampaikan rasa syukur atas keberlangsungan Program MBG yang secara resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Tepat satu tahun dua hari sejak peresmian, program tersebut dinilai terus menunjukkan perkembangan positif dan mendapatkan dukungan luas dari masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang selama ini aktif membantu sosialisasi sekaligus pengawasan pelaksanaan MBG. Masukan yang konstruktif sangat kami butuhkan dan pemerintah terbuka terhadap kritik demi penyempurnaan program ini,” ujarnya.