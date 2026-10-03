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Kapolda Riau Pengganti Irjen Herry Heryawan dari BIN, Begini Infonya

Kapolda Riau Pengganti Irjen Herry Heryawan dari BIN, Begini Infonya
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Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan. Foto: source for JPNN.

jpnn.com - Kepolisian Daerah (Polda) Riau memasuki babak baru setelah Irjen Pol Arman Achdiat ditunjuk sebagai Kapolda Riau.

Ia menggantikan Irjen Herry Heryawan yang mendapat penugasan baru sebagai Kabaharkam Polri.

Penunjukan Arman Achdiat tercantum dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.

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“Mutasi tersebut menjadi bagian dari penyegaran dan rotasi jabatan di lingkungan Polri,” kata Kabid Humas Polda Riau Kombes Achmadi Sabtu (3/9).

Arman bukan sosok baru dalam struktur kepolisian.

Kariernya memiliki rekam jejak yang cukup kuat di bidang lalu lintas, pendidikan masyarakat, dan keselamatan berlalu lintas.

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Sebelum mendapat penugasan di bidang intelijen, Arman Achdiat pernah menjabat sebagai Kasubdit Dikmas Ditkamsel Korlantas Polri dengan pangkat Kombes Pol.

Dalam posisi tersebut, ia banyak terlibat dalam program peningkatan kesadaran dan budaya tertib berlalu lintas.

Begini informasi soal Irjen Arman Achdiat, kapolda Riau pengganti Irjen Herry Heryawan. Sebelumnya dia dari Badan Intelijen Negara (BIN).

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