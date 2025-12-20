Kapolda Riau Puji Perjuangan Puja Lestari Peraih Medali Emas SEA Games

jpnn.com - Prestasi membanggakan kembali ditorehkan atlet panjat tebing nasional asal Riau, Puja Lestari, yang sukses mengharumkan nama Indonesia dengan meraih medali emas pada ajang SEA Games 2025.

Capaian tersebut mendapat apresiasi langsung dari Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan.

Apresiasi itu disampaikan Irjen Herry usai berbincang langsung dengan Puja Lestari pada Sabtu (20/12).

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Riau yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) mengaku menyaksikan secara langsung perjalanan panjang dan perjuangan Puja hingga mampu menaklukkan nomor speed dan membawa pulang emas bagi Merah Putih.

“Prestasi ini tidak datang secara instan. Ini adalah buah dari disiplin tinggi, kerja keras di setiap detik pemanjatan, serta doa yang tidak pernah putus,” ujar Irjen Herry.

Ia menegaskan, keberhasilan tersebut juga merupakan hasil kerja kolektif tim pelatih dan seluruh ofisial yang selama ini bekerja keras di balik layar.

Menurut Irjen Herry, dedikasi dalam membina, mendampingi, dan memastikan atlet berada dalam performa terbaik menjadi kunci utama keberhasilan.

Ia menilai prestasi Puja menjadi bukti nyata bahwa generasi muda Indonesia, khususnya Riau, memiliki masa depan cerah apabila terus menjaga semangat juang, integritas, dan konsistensi.