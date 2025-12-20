menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Kapolda Riau Puji Perjuangan Puja Lestari Peraih Medali Emas SEA Games

Kapolda Riau Puji Perjuangan Puja Lestari Peraih Medali Emas SEA Games

Kapolda Riau Puji Perjuangan Puja Lestari Peraih Medali Emas SEA Games
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pertemuan antara Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan dengan Puja Lestari peraih medali emas panjat tebing SEA Games. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com - Prestasi membanggakan kembali ditorehkan atlet panjat tebing nasional asal Riau, Puja Lestari, yang sukses mengharumkan nama Indonesia dengan meraih medali emas pada ajang SEA Games 2025.

Capaian tersebut mendapat apresiasi langsung dari Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan.

Apresiasi itu disampaikan Irjen Herry usai berbincang langsung dengan Puja Lestari pada Sabtu (20/12).

Baca Juga:

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Riau yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) mengaku menyaksikan secara langsung perjalanan panjang dan perjuangan Puja hingga mampu menaklukkan nomor speed dan membawa pulang emas bagi Merah Putih.

“Prestasi ini tidak datang secara instan. Ini adalah buah dari disiplin tinggi, kerja keras di setiap detik pemanjatan, serta doa yang tidak pernah putus,” ujar Irjen Herry.

Ia menegaskan, keberhasilan tersebut juga merupakan hasil kerja kolektif tim pelatih dan seluruh ofisial yang selama ini bekerja keras di balik layar.

Baca Juga:

Menurut Irjen Herry, dedikasi dalam membina, mendampingi, dan memastikan atlet berada dalam performa terbaik menjadi kunci utama keberhasilan.

Ia menilai prestasi Puja menjadi bukti nyata bahwa generasi muda Indonesia, khususnya Riau, memiliki masa depan cerah apabila terus menjaga semangat juang, integritas, dan konsistensi.

Capaian Puja Lestari mendapat apresiasi langsung dari Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI