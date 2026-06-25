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Kapolda Riau Tegaskan Pelaku Pemukulan Mahasiswa Tak Akan Dibiarkan Berkeliaran

Kapolda Riau Tegaskan Pelaku Pemukulan Mahasiswa Tak Akan Dibiarkan Berkeliaran
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Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan. Foto: source for JPNN.

jpnn.com - PEKANBARU - Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menegaskan pihaknya tidak akan membiarkan pelaku yang menyebabkan mahasiswa Muhammad Lutfi terluka saat aksi unjuk rasa di Pekanbaru, berkeliaran tanpa pertanggungjawaban.

Polda Riau memastikan kasus tersebut akan diusut hingga tuntas.

Penegasan itu disampaikan Herry seusai menjenguk Muhammad Lutfi yang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru, Kamis (25/6).

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“Saya datang langsung ke Rumah Sakit Awal Bros untuk memastikan kondisi kesehatan Saudara Muhammad Lutfi, memastikan penanganan medis berjalan dengan baik, sekaligus memberikan dukungan morel kepada Lutfi dan keluarganya,” ujar Herry.

Kapolda mengaku telah berbincang dengan kedua orang tua Lutfi.

Irjen Herry mengatakan, kondisi Lutfi terus membaik dan diperkirakan dapat melanjutkan perawatan di rumah dalam beberapa hari ke depan.

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Herry menuturkan bahwa dirinya telah memerintahkan Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) serta Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau untuk mengusut secara menyeluruh insiden yang menyebabkan Lutfi terluka.

Menurutnya, penyelidikan tidak hanya berfokus kepada dugaan pelaku, tetapi juga mengevaluasi seluruh proses pengamanan aksi unjuk rasa.

Penegasan itu disampaikan Herry usai menjenguk Muhammad Lutfi yang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru.

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