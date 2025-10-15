Kapolda Riau Turun Langsung Bagikan MBG ke Siswa di Kampar
jpnn.com, KAMPAR - Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, turun langsung ke lapangan untuk mengantarkan Makanan Bergizi Gratis (MBG) kepada para siswa di SD IT Nur Inayah, Kabupaten Kampar, Selasa (14/10/2025).
Kehadiran jenderal bintang dua itu disambut antusias dan penuh semangat oleh para siswa.
Anak-anak tampak senang menerima makanan bergizi yang dibagikan, sembari berbincang hangat dengan Kapolda Riau yang hadir mendampingi langsung kegiatan tersebut.
Irjen Herry tidak hanya menyerahkan paket makanan, tetapi juga menyempatkan diri berinteraksidengan para siswa.
Ia menanyakan berbagai hal seputar kehidupan sehari-hari mereka mulai dari nama orang tua, tempat tinggal, hingga cita-cita masa depan.
“Makan dulu, makan dulu. Minumnya nanti,” ujar Kapolda dengan nada lembut kepada para siswa yang masih malu-malu.
“Kamu tinggal di mana? Kubang, ya? Bagus. Ke sekolah pakai sepatu? Tadi mandi enggak? Sikat gigi pakai apa?” tanya Herry sambil tersenyum, disambut tawa para siswa dan guru.
Salah satu siswa bernama Xavier bahkan mendapat perhatian khusus dari Kapolda. Dengan sabar, Irjen Herry menanyakan cita-citanya.
