menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Kapolda Riau–Danrem Pimpin Rapat Konflik TNTN, Penyelesaian Bertahap dan Berkeadilan

Kapolda Riau–Danrem Pimpin Rapat Konflik TNTN, Penyelesaian Bertahap dan Berkeadilan

Kapolda Riau–Danrem Pimpin Rapat Konflik TNTN, Penyelesaian Bertahap dan Berkeadilan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan saat memimpin rapat penyelesaian konflik di TNTN. Foto:Bidhumas Polda Riau.

jpnn.com, JAKARTA - Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan bersama Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Jarot Suprihanto memimpin rapat koordinasi lintas sektor guna merumuskan langkah penyelesaian konflik di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).

Rapat ini bertujuan untuk mencari solusi yang adil, manusiawi, dan berkelanjutan, Senin (29/12/2025).

Dalam rakor tersebut, Kapolda Riau menegaskan bahwa persoalan TNTN tidak bisa dipandang semata sebagai penegakan hukum.

Baca Juga:

Menurutnya, konflik yang berlangsung puluhan tahun itu menyangkut aspek sosial, sejarah, dan rasa keadilan masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan primer maupun sekunder TNTN.

“Kami tidak hanya bicara hukum. Ini persoalan sosial dan keadilan yang kompleks. Karena itu, pendekatan kemanusiaan dan keberlanjutan harus dikedepankan agar solusi yang diambil tidak menimbulkan konflik baru,” tegas Irjen Herry Heryawan.

Sebagai langkah konkret, Kapolda menekankan pentingnya kolaborasi terpadu antara Polri, TNI, Balai TNTN, dan pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

Baca Juga:

Koordinasi lintas instansi dinilai krusial agar kebijakan yang diambil berjalan selaras dan konsisten di lapangan.

Menghadapi tahun 2026, Kapolda menginstruksikan jajarannya menyusun timeline penyelesaian TNTN yang komprehensif dan terukur.

Salah satu poin utama yang disepakati dalam rakor adalah wacana relokasi warga secara sukarela dan tidak represif.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI